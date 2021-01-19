В Жмеринке задержали вора со старинными иконами XVI века

В Жмеринке Винницкой области полиция задержала вора старинных христианских икон.

41-летний мужчина обокрал квартиру своей знакомой, куда проник без взлома, просто открыв ключом замок на входной двери.

Из квартиры вор вынес три иконы XVI века, четыре старинные книги на старославянском языке и настенные часы.

Полиция продолжает поиски пропавших вещей. Удалось найти только одну из трех икон, а также часы. Похищенное было изъято у местного коллекционера, которому злоумышленник успел их продать.

Уголовное производство начато по ч.3 ст. 185 (Кража) УК Украины.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, поскольку он уже имеет судимости за нанесение тяжких телесных повреждений, наркопреступления и кражи.

Стрельба на Полтавщине

На днях в Миргородском районе мужчина из ружья обстрелял дом своей знакомой.

К счастью, 37-летняя женщина вовремя спряталась и не пострадала.

О том, были как-то связаны нападающий и жертва, не сообщается.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст.296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия) УК Украины.