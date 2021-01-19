У Жмеринці затримали крадія зі старовинними іконами XVI століття

У Жмеринці Вінницької області поліція затримала крадія старовинних християнських ікон.

41-річний чоловік обікрав квартиру своєї знайомої, куди проникнув без злому, просто відчинивши ключем замок на вхідних дверях.

З квартири крадій виніс три ікони XVI століття, чотири старовинні книжки старослов’янською мовою та настінний годинник.

Поліція продовжує пошуки зниклих речей. Наразі вдалося знайти лише одну із трьох ікон, а також годинник. Викрадене було вилучено в місцевого колекціонера, якому зловмисник встиг їх продати.

Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі, оскільки він вже має судимості за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, наркозлочини та крадіжки.

Стрілянина на Полтавщині

Днями у Миргородському районі чоловік з рушниці обстріляв будинок своєї знайомої.

На щастя, 37-річна жінка вчасно заховалася та не постраждала.

Про те, чи були якось пов’язані нападник та жертва, не повідомляється.

Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст.296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) КК України.