На Полтавщине мужчина из охотничьего ружья обстрелял дом своей знакомой

В одном из сел Миргородского района Полтавской области задержали мужчину, который обстрелял дом своей знакомой.

О том, были ли как-то связаны нападающий и жертва, не сообщается. Ночью 18 января злоумышленник без предупреждения начал стрелять в окна дома женщины.

Огонь человек открыл из охотничьего ружья. К счастью, 37-летняя женщина вовремя спряталась и не пострадала.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) УК Украины.

Все вещественные доказательства направлены на экспертизу. Продолжается досудебное расследование.













