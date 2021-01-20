В Мариуполе в частном доме, по предварительным данным, в результате отравления природным газом погибли три человека.
Происшествие произошло 19 января в обед.
— В ГСЧС поступила информация, что в г. Мариуполь в частном жилом доме, по предварительным данным, в результате отравления природным газом погибли 3 человека, – сообщили спасатели.
Служба подчеркнула, что признаков пожара не обнаружено и подразделения ГСЧС не привлекались.
Отравление на Закарпатье
В Ужгороде семья из четырех мужчин отравилась угарным газом. Среди пострадавших двое взрослых 1958 и 1968 годов рождения и двое братьев-близнецов, которым в марте исполнится 18 лет.
Вечером семья топила камин, но, видимо, не проверив полностью ли он выгорел, перекрыла заслонкой дымоход.