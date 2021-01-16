Чудом остались живы: в Закарпатье четверо мужчин отравились угарным газом

В Ужгороде семья из четырех мужчин отравилась угарным газом. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших двое взрослых 1958 и 1968 годом рождения и двое братьев-близнецов, которым в марте исполнится 18 лет.

Бабушка, которая живет рядом с ними, подумала, что семья проспала и поспешила в дом, чтобы их разбудить.

— Старушка чуть сама не лишилась чувств, когда увидела, что ее родные лежат без сознания: взрослых мужчин она обнаружила в коридоре, а юношей в спальне на втором этаже, — рассказали в ГСЧС.

Вечером семья топила камин, но, видимо, не проверив полностью ли он выгорел, перекрыла заслонкой дымоход.

— Процесс тления с выделением оксида углерода продолжился и угарный газ начал наполнять помещения. К счастью, люди родились в рубашке, ведь после двух часов пребывания в загазованном помещении, человек теряет сознание и после этого может быстро умереть, — добавили в ГСЧС.

В Винницкой области от отравления газом скончались двое детей

В селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области от отравления газом погибли два ребенка. Спасатели нашли в доме тела 5-летнего, 3-летнего ребенка и человека в бессознательном состоянии, которого госпитализировали в больницу райцентра.

В ГСЧС предполагают, что предварительная причина — отравление природным газом.