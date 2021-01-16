PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Чудом остались живы: в Закарпатье четверо мужчин отравились угарным газом

В Ужгороде семья из четырех мужчин отравилась угарным газом. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших двое взрослых 1958 и 1968 годом рождения и двое братьев-близнецов, которым в марте исполнится 18 лет.

Бабушка, которая живет рядом с ними, подумала, что семья проспала и поспешила в дом, чтобы их разбудить.

Читайте
Сгорел на глазах у братика и сестренки: на Львовщине двухлетний мальчик поджег себя

— Старушка чуть сама не лишилась чувств, когда увидела, что ее родные лежат без сознания: взрослых мужчин она обнаружила в коридоре, а юношей в спальне на втором этаже, — рассказали в ГСЧС.

Вечером семья топила камин, но, видимо, не проверив полностью ли он выгорел, перекрыла заслонкой дымоход.

— Процесс тления с выделением оксида углерода продолжился и угарный газ начал наполнять помещения. К счастью, люди родились в рубашке, ведь после двух часов пребывания в загазованном помещении, человек теряет сознание и после этого может быстро умереть, — добавили в ГСЧС.

В Винницкой области от отравления газом скончались двое детей

В селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области от отравления газом погибли два ребенка. Спасатели нашли в доме тела 5-летнего, 3-летнего ребенка и человека в бессознательном состоянии, которого госпитализировали в больницу райцентра.

В ГСЧС предполагают, что предварительная причина — отравление природным газом.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка