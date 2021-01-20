PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В Одессе горело общежитие Юридической академии

В Одессе ночь на 20 января на втором этаже в здании общежития Одесской юридической академии возник пожар. Самостоятельно эвакуировалось девять человек, пострадавших нет.

— 20 января в 3.44 в Службу спасения 101 поступило сообщение о задымлении на 2-м этаже 2-х этажного здания общежития юридической академии в Приморском районе Одессы на ул. Академическая, 30, корпус 3, — сообщили в ГСЧС.

  • Пожар в Одессе — горело общежитие юридической академии
  • Пожар в Одессе — горело общежитие юридической академии
  • Пожар в Одессе — горело общежитие юридической академии
  • Пожар в Одессе — горело общежитие юридической академии
  • Пожар в Одессе — горело общежитие юридической академии
  • Пожар в Одессе — горело общежитие юридической академии
  • Пожар в Одессе — горело общежитие юридической академии
  • Пожар в Одессе — горело общежитие юридической академии
В Одессе горело общежитие Юридической академии / 4 фотографии
Читайте
Люди в обгоревшей одежде падали из окон: очевидцы рассказали подробности пожара в Одессе

По прибытию спасатели установили возгорания старых вещей, имущества и мусора в комнате. В 4.25 пожар удалось локализировать, а вскоре и ликвидировать его на площади 15 м².

Спасатели подчеркнули, что здание в настоящее время не эксплуатируется. На 2-м этаже комнаты не заселены. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

К ликвидации пожара привлекались 33 человека личного состава и 10 единиц основной пожарной техники.

17 января в Одессе загорелся трехэтажный дом, в котором располагается отель. Пожар охватил площадь в 1,5 тыс. квадратных метров.

На месте пожара обнаружено тело погибшего человека. Борьба с огнем продолжалась почти четыре час. Трехэтажное здание выгорело почти полностью.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх