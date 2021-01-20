Пожар в Одессе — горело общежитие юридической академии

В Одессе ночь на 20 января на втором этаже в здании общежития Одесской юридической академии возник пожар. Самостоятельно эвакуировалось девять человек, пострадавших нет.

— 20 января в 3.44 в Службу спасения 101 поступило сообщение о задымлении на 2-м этаже 2-х этажного здания общежития юридической академии в Приморском районе Одессы на ул. Академическая, 30, корпус 3, — сообщили в ГСЧС.















В Одессе горело общежитие Юридической академии / 4 фотографии

По прибытию спасатели установили возгорания старых вещей, имущества и мусора в комнате. В 4.25 пожар удалось локализировать, а вскоре и ликвидировать его на площади 15 м².

Спасатели подчеркнули, что здание в настоящее время не эксплуатируется. На 2-м этаже комнаты не заселены. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

К ликвидации пожара привлекались 33 человека личного состава и 10 единиц основной пожарной техники.

17 января в Одессе загорелся трехэтажный дом, в котором располагается отель. Пожар охватил площадь в 1,5 тыс. квадратных метров.

На месте пожара обнаружено тело погибшего человека. Борьба с огнем продолжалась почти четыре час. Трехэтажное здание выгорело почти полностью.