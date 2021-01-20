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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

У Маріуполі троє людей загинули від отруєння чадним газом

У Маріуполі в приватному будинку, за попередніми даними, в результаті отруєння природним газом загинули три людини.

Пригода сталася 19 січня о обід.

– У ДСНС надійшла інформація, що в м. Маріуполь в приватному житловому будинку, за попередніми даними, в результаті отруєння природним газом загинули 3 людини, – повідомили рятувальники.

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Служба підкреслила, що ознак пожежі не виявлено і підрозділи ДСНС не притягувалися.

Отруєння на Закарпатті

В Ужгороді родина з чотирьох чоловіків отруїлася чадним газом. Вони перебувають у реанімації у тяжкому стані. Серед потерпілих двоє дорослих 1958 та 1968 років народження та двоє братів-близнюків, яким у березні виповниться 18 років.

Ввечері родина топила камін, але, мабуть, не перевіривши чи повністю він вигорів, перекрили заслінкою димаря.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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