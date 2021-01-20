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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В Василькове женщина украла почти 80 тыс. грн из детских завтраков в садиках

В Василькове на Киевщине будут судить бухгалтера горсовета, которая путем подделки документов присвоила средства, предназначенные для питания детей в детских садах.

Следствием установлено, что подсудимая принимала от представителей дошкольных учебных заведений наличные для платы за детское питание.

Однако вместо внесения средств на необходимый расчетный счет женщина забирала деньги себе.

Для ведения отчетности она подрабатывала квитанции и кассовые документы.

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Таким образом женщина действовала с декабря 2019 по февраль 2020: в течение этого времени она похитила 77 тыс. гривен.

Отмечается, что бухгалтер вернула все похищенные средства во время досудебного расследования.

Сейчас досудебное следствие по указанному производстве завершено. Суд рассмотрит дело по ч.ч. 1,3 ст. 191, ч.ч.2,3,4 ст.358 УК Украины.

В Киеве женщина выбросила сына из окна

Накануне Рождества в Киеве женщина выбросила из окна ребенка — своего 3-летнего сына. Ужасный инцидент произошел на улице Шухевича (ранее — Ватутина).

Суд по делу неадекватной матери состоялся 8 января. Выяснилось, что сначала она выбрасывала из окна бытовые вещи, но впоследствии из окна восьмого этажа упал ребенок.

Оказалось, что женщина болеет эпилепсией и некоторое время находилась на учете в психиатрической клинике.

Мальчик чудом выжил — его срочно госпитализировали в детскую больницу Охматдет. После выздоровления его забрал родной отец.

Источник: Прокуратура Киева

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