Мальчику оторвало все пальцы: в Каменском на детских именинах прогремел взрыв

В Каменском Днепропетровской области семейный праздник закончился настоящим горем — в доме произошел взрыв.

Пока взрослые наслаждались застольем, двое братьев 6 и 14 лет играли в детской комнате. Впоследствии выяснится, что взрывное устройство дети нашли в ящике с игрушками.

В больницу окровавленных братьев отвез один из соседей. Медикам областной больницы пришлось спасать их всю ночь.

— Множественные осколочные ранения брюшной полости, живота, головы, конечностей. Старший мальчик лишился всех пальцев на правой руке, младший получил ранения по всему туловищу, — рассказал директор Днепропетровской областной детской больницы Алексей Власов.

Сейчас за братьями присматривают родители: говорить с журналистами они отказываются.

Соседи рассказывают, что дети должны идеальное детство: родители ни на минуту не оставляли детей без присмотра.

В полиции подтвердили, что причиной взрыва в детской комнате стал запал от ручной гранаты.

Соседи рассказывают, что в семье не было военных: кто же принес домой взрывчатку?

Правоохранители открыли сразу два уголовных производства — за незаконное обращение со взрывчаткой и злостное невыполнение родительских обязанностей.

Пока будет продолжаться следствие, детей ждет длительная реабилитация, протезирование и общение с психологом.

В Днепре пара подрывала петарды в квартире

В одной из квартир Днепра 32-летний мужчина и 18-летняя девушка пострадали в результате взрыва петард.

Выяснилась, что пара решила подорвать большое количество петард в своем доме одновременно.

В результате происшествия мужчине оторвало руку, а у женщины черепно-мозговая травма.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) УК Украины.