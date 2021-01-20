У Василькові жінка вкрала майже 80 тис. грн з дитячих сніданків у садочках

У Василькові на Київщині судитимуть бухгалтера міськради, яка шляхом підробки документів привласнила кошти, призначені для харчування дітей у дитячих садках.

Слідством встановлено, що підсудна приймала від представників дошкільних навчальних закладів готівку для плати за дитяче харчування.

Однак замість внесення коштів на необхідний розрахунковий рахунок жінка забирала гроші собі.

Для ведення звітності вона підробляла квитанції та касові документи.

У такий спосіб жінка діяла з грудня 2019 по лютий 2020 року: протягом цього часу вона викрала 77 тис. гривень.

Зазначається, що бухгалтер повернула усі викрадені кошти під час досудового розслідування.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Суд розгляне справу за ч.ч. 1,3 ст. 191, ч.ч.2,3,4 ст.358 КК України.

У Києві жінка викинула сина з вікна

Напередодні Різдва, у Києві жінка викинула з вікна дитину – свого 3-річного сина. Жахливий інцидент стався на вулиці Шухевича (раніше – Ватутіна).

Суд у справі неадекватною матері відбувся 8 січня. З’ясувалося, що спочатку вона викидала з вікна побутові речі, але згодом з вікна восьмого поверху впала дитина.

Виявилося, що жінка хворіє на епілепсію і деякий час перебувала на обліку в психіатричній клініці.

Хлопчик дивом вижив – його терміново госпіталізували в дитячу лікарню Охматдит. Після одужання його забрав рідний батько.