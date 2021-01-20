В результате взрыва, который прогремел в центре Мадрида (Испания) пострадали по меньшей мере шесть человек.
Такую информацию сообщает телеканал La Sexta со ссылкой на собственные источники. По словам очевидцев, на месте работают пожарные, полиция и экстренные службы.
Известно, что состояние одного из пострадавших тяжелое. Также телеканал сообщил о как минимум четрырех погибших.
В то же время испанское информагентство EFE сообщило, что из-за взрыва в Мадриде погибли три человека.
Взрыв в Мадриде прогремел 20 января. По информации местных СМИ, причиной могла стать утечка газа. Из-за мощного взрыва разрушено четыре верхних этажа многоэтажного здания на улице Толедо, 98 в районе Ла Латина.
Жителей призывают избегать этот район, так как на месте работают аварийные службы.
Источник: La Sexta
Фото: Leire Ariz Sarasketa