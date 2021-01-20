PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Взрыв в Мадриде: как минимум шестеро пострадавших, есть погибшие

В результате взрыва, который прогремел в центре Мадрида (Испания) пострадали по меньшей мере шесть человек.

Такую информацию сообщает телеканал La Sexta со ссылкой на собственные источники. По словам очевидцев, на месте работают пожарные, полиция и экстренные службы.

Известно, что состояние одного из пострадавших тяжелое. Также телеканал сообщил о как минимум четрырех погибших.

Читайте
Взрыв в центре Мадрида: появились первые видео

В то же время испанское информагентство EFE сообщило, что из-за взрыва в Мадриде погибли три человека.

Взрыв в Мадриде прогремел 20 января. По информации местных СМИ, причиной могла стать утечка газа. Из-за мощного взрыва разрушено четыре верхних этажа многоэтажного здания на улице Толедо, 98 в районе Ла Латина.

Жителей призывают избегать этот район, так как на месте работают аварийные службы.

Источник: La Sexta

Фото: Leire Ariz Sarasketa

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка