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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Вибух у центрі Мадрида: з’явилися перші відео

У столиці Іспанії стався потужний вибух, у результаті якого зруйнувалася частина багатоповерхівки. Вибух пролунав у центрі Мадриду, поблизу церкви Virgen de la Paloma.

У мережі з’явилися перші відео трагедії, де видно уламки будинку, розкидані посеред вулиць. У небо піднялися густі хмари диму.

Також на кадрах видно зруйнований будинок – вибух пошкодив чотири верхні поверхи. Рятувальники проводять евакуацію людей.

Вибух у Мадриді

20 січня стало відомо, що у Мадриді на вулиці Толедо стався вибух. За попередніми даними, у результаті інциденту постраждало щонайменше шість людей.

Мер міста повідомив, що двоє осіб загинуло. Детальніше про вибух у Мадриді читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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