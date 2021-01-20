У столиці Іспанії стався потужний вибух, у результаті якого зруйнувалася частина багатоповерхівки. Вибух пролунав у центрі Мадриду, поблизу церкви Virgen de la Paloma.
У мережі з’явилися перші відео трагедії, де видно уламки будинку, розкидані посеред вулиць. У небо піднялися густі хмари диму.
Також на кадрах видно зруйнований будинок – вибух пошкодив чотири верхні поверхи. Рятувальники проводять евакуацію людей.
Вибух у Мадриді
20 січня стало відомо, що у Мадриді на вулиці Толедо стався вибух. За попередніми даними, у результаті інциденту постраждало щонайменше шість людей.
Мер міста повідомив, що двоє осіб загинуло. Детальніше про вибух у Мадриді читайте на Фактах ICTV.