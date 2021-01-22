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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Заработал на онкобольных 10 млн: в Киеве будут судить сотрудника Института рака

В Киеве перед судом предстанет сотрудник Национального института рака. Его подозревают в хищении медицинских средств на сумму 10 млн грн. В течение 2019-2020 годов сотрудник присваивал хирургические инструменты и специальные приборы.

Національний Інститут Раку

Как сообщают источники Фактов ICTV, мужчина работал заведующим складом, а расследование было инициировано и. о. директора Национального института рака.

— В Институте рака, к сожалению, до сих пор есть те, кто годами наживался на онкобольных и продолжает это делать. Мы хорошо понимаем, кто эти люди. И я хочу заверить, что мы приложим все усилия, чтобы они ответили за содеянное, — заявил и. о. директора Александр Яцына.

Сейчас сотруднику Института рака сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины, меру пресечения выберут 25 февраля. Ему грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

Полиция проверяет причастность других должностных лиц к преступлению.

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Задержание столичного полицейского

Накануне в Киеве задержали полицейского, который требовал у фигуранта дела взятку в размере $10 тыс.

За денежное вознаграждение правоохранитель обещал закрыть уголовное производство и вернуть обвиняемому эвакуированный автомобиль.

Источник: Нацполиция

Фото: УНИАН

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