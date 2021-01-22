У Києві постане перед судом працівник Національного інституту раку. Його підозрюють у розкраданні лікарських засобів на суму 10 млн грн. Протягом 2019-2020 років співробітник привласнював хірургічні інструменти та спеціальні прилади.

Як повідомляють джерела Фактів ICTV, чоловік працював завідувачем складу, а розслідування було ініційовано в.о. директора Національного інституту раку.

– В Інституті раку, на жаль, досі є ті, хто роками наживався на онкохворих і продовжує це робити. Ми добре розуміємо, хто ці люди. І я хочу запевнити, що ми докладемо усіх зусиль, аби вони відповіли за скоєне, – заявив в.о. директора Олександр Яцина.

Наразі співробітнику Інституту раку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України, запобіжний захід обиратимуть 25 лютого.

Йому загрожує позбавлення волі від трьох до 12 років. Поліція з’ясовує причетність інших посадовців до злочину.

Затримання столичного поліцейського

Напередодні у Києві затримали поліцейського, який вимагав у фігуранта справи хабар у розмірі $10 тис.

За грошову винагороду правоохоронець обіцяв закрити кримінальне провадження та повернути обвинуваченому евакуйований автомобіль.