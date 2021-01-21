В Днепропетровской области и.о. главы одной из РГА совместно с предпринимателем и инженером-землеустроителем присвоил 4,3 млн грн при инвентаризации земель.

Чиновник повлиял, чтобы в тендере победило подконтрольное предприятие.

Инженер-землеустроитель субподрядной организации воспользовался печатью предприятия и заверил работы, которые фактически не выполнялись.

Потом оказалось, что часть закупленных услуг была выполнена ранее, в смете работ были ссылки на недействительные документы, а РГА вообще не имела права проводить денежную оценку земель государственной и коммунальной собственности.

Злоумышленники пытались согласовать документацию в Госслужбе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, однако получили 41 отказ.

Трем фигурантам сообщили о подозрении из-за присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, а также из-за служебного подлога.

Сейчас подозреваемым выбирают меры пресечения.

Растрата 78 млн грн государственных средств

В декабре экс-заместителю председателя правления крупной государственной компании объявили подозрение из-за растраты 78 млн грн государственных средств.

Бывший чиновник поспособствовал, чтобы на счета фиктивных предприятий незаконно перечислили средства за якобы закупленое агропромышленное оборудование и технику.

Затем это имущество якобы передали подконтрольным фирмам на условиях финансового лизинга для аграрных производителей.