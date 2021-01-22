Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий доповів президенту України Володимиру Зеленському, чому не вдалося врятувати 15 осіб під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові 21 січня.

– Вогонь поширювався дуже швидко, а на другому поверсі всі люди були маломобільними чи мали хвороби, пов’язані з ментальними розладами, – зазначив перший заступник МВС України.

За словами Сергія Ярового, інформація про займання надійшла о 15.03. 13 одиниць техніки та 50 рятувальників прибули о 15.15.

– Полум’я виривалося по периметру всієї будівлі, був густий чорний дим. У вікна було видно, що вогонь розповсюдився на весь другий поверх. Також горіло перекриття між першим та другим поверхом.

Під час гасіння пожежі врятували дев’ять людей. Їх госпіталізували.

Пожежа в Харкові

21 січня в Харкові під час пожежі в будинку для літніх людей загинуло 15 осіб, ще 11 отримали травми.

Прокуратура затримала чотирьох підозрюваних. Уряд створив державну комісію, яка розслідуватиме причини пожежі.

Серед версій слідства – необережне поводження з приладами для обігріву будівлі та займання проводки. За попередньою інформацією, із 17 січня в будівлі не працював газовий котел, тому її обігрівали електроприладами.

22 січня постраждалих відвідав президент України Володимир Зеленський. У Харкові 22 січня оголосили жалобу за загиблими під час пожежі. Загальноукраїнський траур призначили на 23 січня. Детальніше про пожежу в Харкові читайте на Фактах ICTV.