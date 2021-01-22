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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Не могут передвигаться самостоятельно: врач о выживших в пожаре в Харькове

Среди пострадавших в результате пожара в доме для престарелых Харькова есть жители города, региона, а также Донецкой области.

пожежа у харкові

Об этом во время брифинга сообщил главный врач Харьковской больницы №17 Дмитрий Черепов.

— Есть из Харькова, есть из Харьковской области, есть из другой области, из Донецкой, один человек, — отметил Дмитрий Черепов.

По его словам, никто из пострадавших, находящихся в учреждении, не может передвигаться самостоятельно.

Кроме того, удалось связаться с их родственниками. В дальнейшем пострадавшие могут остаться в учреждении.

— Мы предлагаем им остаться. Это будет зависеть и от самого пациента, и от его родственников, — добавил Дмитрий Черепов.

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Пожар в Харькове

21 января в Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек, еще 11 — получили травмы.

Сейчас трагический случай расследуют правоохранители.

22 января пострадавших посетил президент Украины Владимир Зеленский. Из-за происшествия 23 января в Украине объявлено днем ​​траура. Подробнее о пожаре в Харькове читайте на Фактах ICTV.

Фото: ГСЧС

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