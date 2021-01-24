В Бразилии разбился самолет с футболистами

В Бразилии разбился самолет с игроками и президентом футбольного клуба Пальмас.

В СМИ пишут, что самолет не смог набрать высоту и упал неподалеку от аэродрома в районе Лузимангес.

В результате аварии погиб пилот самолета Вагнер Мачадо, вратарь Ранул (27 лет), защитники Лукас Пракседес (28 лет), Гильерме Ноэ (28 лет), полузащитник Маркус Молинари (23 года) и президент клуба Лукас Мейра (32 года).

В пресс-службе клуба подтвердили, что в авиакатастрофе никто не выжил.