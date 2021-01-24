В Бразилии разбился самолет с футболистами

В Бразилии разбился самолет с игроками и президентом футбольного клуба Пальмас.
В СМИ пишут, что самолет не смог набрать высоту и упал неподалеку от аэродрома в районе Лузимангес.
В результате аварии погиб пилот самолета Вагнер Мачадо, вратарь Ранул (27 лет), защитники Лукас Пракседес (28 лет), Гильерме Ноэ (28 лет), полузащитник Маркус Молинари (23 года) и президент клуба Лукас Мейра (32 года).
В пресс-службе клуба подтвердили, что в авиакатастрофе никто не выжил.
Авиакатастрофа в Индонезии
9 января в Индонезии разбился Boeing 737-500 местной авиакомпании Sriwijaya Air. На борту самолета находились 62 человека, из них — 50 пассажиров, в том числе 10 детей.
Рейс вылетел из Джакарты (столица) в 14.36 по местному времени в город Понтианак.
Самолет исчез с радаров и перестал отвечать диспетчерам почти сразу после вылета.