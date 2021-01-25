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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Украла почти 3 млн грн: в Киеве будут судить бухгалтера университета

В Киеве подозревают бухгалтера учреждения высшего образования в присвоении средств. За годы работы женщина украла почти 3 млн грн.

бухгалтер

Правоохранительные органы разоблачили недостаток государственных средств в учреждении и провели аудит. В результате проверки были выявлено, что гражданка 1967 года забирала часть средств, которые студенты платили за обучение.

За период работы в университете (2016-2020 гг.) она нажилась почти на 3 млн грн. Бухгалтера уволили, полиция сообщила ей о подозрении. За совершенное преступление ей грозит лишение свободы от трех до восьми лет или ограничение свободы от трех до пяти лет.

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На Киевщине бухгалтер воровала деньги детсада

В городе Васильков Киевской области разоблачили бухгалтера городского совета. Женщина присвоила около 80 тыс. грн, которые предназначались для питания в детских садах. Для этого она подрабатывала всю необходимую документацию.

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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