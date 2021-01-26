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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

На Одесщине зафиксировали вспышку сальмонеллеза в детском саду

В городе Черноморск Одесской области зафиксировали массовое отравление сальмонеллезом в детском саду. Пока инфекционное заболевание обнаружили у 11 воспитанников дошкольного учреждения, двух из них госпитализировали в больницу.

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О вспышке болезни полиция узнала с помощью социальных сетей. Правоохранители расследуют дело — открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины.

Виновникам детского отравления может грозить одно из наказаний — штраф, арест до шести месяцев, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на аналогичный срок.

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Отравление наркотиком в школе

В декабре подросток отравился наркотическим веществом в одной из школ Кривого Рога (Днепропетровская область). 14-летний парень попробовал вещество снюс в учебном заведении, после чего его забрали в больницу.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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