В Кривом Роге Днепропетровской области 15-летний школьник отравился наркотиком снюс.

16 декабря парень принял вещество в школе №85. После этого подростка с отравлением госпитализировали в реанимацию.

— Около 13.00 15-летний ученик школы №85 принял наркотик под названием снюс во время учебного процесса. Подростка госпитализировали в одну из реанимаций города, — отметили местные СМИ.

Тяжесть состояния парня сейчас неизвестна.

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16 декабря в одной из школ Центрально-Городского района ученик употребил снюс. Парня госпитализировали с наркотическим отравлением…

https://one.kr.ua/news/32201 Опубликовано Первый Городской телеканал. Новости Кривого Рога Среда, 16 декабря 2020 г.

Наркотик снюс — это вид табака. Его изготавливают из увлажненной или высушенного тонко измельченного табака, обработанного раствором соли и соды с добавлением ароматических и вкусовых добавок и упаковывают в пакетики, которые похожи на чайные.

Его кладут в рот между верхней губой и десной, от чего, как правило, бывает рвота, поскольку никотин — химический.

Снюс опасен для организма, ведь он может спровоцировать рак полости рта, поджелудочной, пищевода и легких.

Отравились электронными сигаретами

В одной из школ Киева трое учеников отравились неизвестным веществом.

Перед этим дети курили электронные сигареты, которые купили в интернете.

Источник: Первый городской