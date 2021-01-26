У місті Чорноморськ Одеської області зафіксували масове отруєння сальмонельозом у дитячому садку. Наразі інфекційне захворювання виявили у 11 вихованців дошкільного закладу, двох з них госпіталізували до лікарні.

Про спалах хвороби поліція довідалася за допомогою соціальних мереж. Правоохоронці розслідують справу – відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України.

Винуватцям дитячого отруєння може загрожувати одне з покарань – штраф, арешт до шести місяців, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на аналогічний термін.

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Отруєння наркотиком у школі

У грудні підліток отруївся наркотичною речовиною в одній зі шкіл Кривого Рогу (Дніпропетровщина). 14-річний хлопець спробував речовину снус у навчальному закладі, після чого його забрали до лікарні.