PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Був агентом іншої країни: нацгвардійця судитимуть за державну зраду

Українського військовослужбовця звинувачують у державній зраді. Представник Національної гвардії України повідомляв іноземним спецслужбам дані щодо знаходження в Україні військового об’єкта іноземних представників.

призов 2020

Крім того, боєць надав їм інформацію щодо переміщення військовослужбовців і техніки, а також розповідав про їхні обов’язки під час служби.

Кримінальну справу за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального Кодексу України передано на розгляд суду. Нацгвардійцю може загрожувати позбавлення волі від 12 до 15 років, а також конфіскація майна.

Читайте
Підписання Харківських угод: Януковичу повідомили про нову підозру у держзраді

Волинянин працював агентом іншої країни

39-річного мешканця Волинської області судитимуть за державну зраду. Чоловік був шпигуном іншої країни з червня 2019 року.

Іноземці зацікавилися ним через кримінальне минуле. Він допомагав їм втілювати заходи на шкоду Україні.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору