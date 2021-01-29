Українського військовослужбовця звинувачують у державній зраді. Представник Національної гвардії України повідомляв іноземним спецслужбам дані щодо знаходження в Україні військового об’єкта іноземних представників.

Крім того, боєць надав їм інформацію щодо переміщення військовослужбовців і техніки, а також розповідав про їхні обов’язки під час служби.

Кримінальну справу за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального Кодексу України передано на розгляд суду. Нацгвардійцю може загрожувати позбавлення волі від 12 до 15 років, а також конфіскація майна.

Волинянин працював агентом іншої країни

39-річного мешканця Волинської області судитимуть за державну зраду. Чоловік був шпигуном іншої країни з червня 2019 року.

Іноземці зацікавилися ним через кримінальне минуле. Він допомагав їм втілювати заходи на шкоду Україні.