Пьяное убийство за 50 гривен: на Житомирщине суд отправил за решетку двух братьев

В Новоград-Волынском суд отправил за решетку двух родных братьев, убивших незнакомого мужчину, забрав при этом его мобильный телефон и 50 грн.

Следствием было установлено, что в один из вечеров парни в возрасте 31 и 25 лет пригласили к себе домой незнакомого мужчину для совместного распития алкогольных напитков.

После завершения застолья братья силой вывезли мужчину за город, отвели в лесопосадку, где жестоко избили и зарезали.

Все, чем завладели парни после убийства — это мобильный телефон стоимостью 273 грн и наличные в размере 50 грн.

Приговором суда обоих братьев признаны виновными в совершении преступлений по п. п. 6, 12 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины.

Один из фигурантов получил наказание в виде 15 лет лишения свободы, другой — 12 лет.

Также суд взыскал в пользу потерпевшей стороны 100 тыс. грн за нанесенный моральный ущерб.

Убийство пенсионера в Харьковской области

В середине декабря в Купянском районе на Харьковщине пенсионерка убила своего 75-летнего мужа из бытовой ссоры.

70-летняя женщина нанесла несколько ножевых ранений кухонным ножом, а когда мужчина истекал кровью, ушла из дома, не вызывая скорую.

В полицию позвонили соседи, обнаружившие мертвое тело пенсионера. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Источник: Житомирская областная прокуратура