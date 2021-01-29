П’яне вбивство за 50 гривень: на Житомирщині суд відправив за ґрати двох братів

У Новоград-Волинському суд відправив за ґрати двох рідних братів, які вбили незнайомого чоловіка, забравши його мобільний телефон та 50 гривень.

Слідством було встановлено, що одного вечора хлопці віком 31 та 25 років запросили до себе додому незнайомого чоловіка для спільного розпиття алкогольних напоїв.

Після завершення застілля брати силоміць вивезли чоловіка за місто, відвели у лісопосадку, де жорстоко побили і зарізали.

Усе, чим заволоділи хлопці після вбивства – це мобільний телефон вартістю 273 грн та готівка у розмірі 50 грн.

Вироком суду обох братів визнано винними у скоєнні злочинів за п. п. 6, 12 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

Один із фігурантів отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, інший – 12 років.

Також судом стягнуто на користь потерпілої сторони 100 тис грн за завдану моральну шкоду.

Вбивство пенсіонера на Харківщині

В середині грудня у Куп’янському районі на Харківщині пенсіонерка вбила свого 75-річного чоловіка через побутову сварку.

70-річна жінка нанесла декілька ножових поранень кухонним ножем, а коли чоловік стікав кров’ю, пішла з дому, не викликаючи швидку.

До поліції зателефонували сусіди, які виявили мертве тіло пенсіонера. Усі речові докази вилучені та направлені на дослідження.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура