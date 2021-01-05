Нож выбросил в колодец: в Донецкой области 28-летний мужчина убил отчима

В Славянске Донецкой области 51-летний мужчина скончался в результате ножевого ранения. Главным подозреваемым является пасынок погибшего.

Правоохранители установили, что во время празднования Нового года в доме отчима между мужчинами возникла драка.

28-летний пасынок нанес смертельный удар отчиму ножом в бедро, а окровавленный нож выбросил в колодец, где его и нашли полицейские.

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Вечером 31 декабря 51-летнего мужчину госпитализировали в местную травматологию, однако спасти его не удалось.

Отмечается, что перед установкой настоящих обстоятельств кровавой драки свидетели сообщили полицейским, что потерпевший упал и поранился самостоятельно.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Уже судимому подозреваемому грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

“Новогоднее” убийство на Хмельнитчине

В Славуте Хмельницкой области 35-летний мужчина погиб в новогоднюю ночь, наведавшись в гости к своей бывшей сожительницы.

24-летний парень, который праздновал Новый год вместе с девушкой, начал драку, а затем расправился с бывшим своей возлюбленной.

За совершенное преступление парню грозит до 10 лет тюрьмы.