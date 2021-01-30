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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

На Кубе упал военный вертолет, 5 людей погибли

На Кубе произошла авиакатастрофа — упал военный вертолет. В результате чрезвычайного происшествия пять человек погибли.

Куба - падение самолета

По предварительной информации, вертолет летел из провинции Ольгин в Гуантанамо.

Во время полета он врезался в “возвышенность”.

При этом пока местные правоохранители и представители вооруженных сил не называют причин аварии. Они изучают, что могло привести к авиакатастрофе.

Авиакатастрофа под Харьковом

25 сентября 2020 года под Чугуевом Харьковской области упал самолет Ан-26.

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На борту находились 20 курсантов и семь членов экипажа. Только одному курсанту удалось выжить.

В Украине продолжается расследование причин, которые повлекли авиакатастрофу и смерть людей.

Подробнее об авиакатастрофе под Харьковом читайте на Фактах ICTV.

Источник: Cuba Debate

Фото: Diario Panorama

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