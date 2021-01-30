На Кубе произошла авиакатастрофа — упал военный вертолет. В результате чрезвычайного происшествия пять человек погибли.
По предварительной информации, вертолет летел из провинции Ольгин в Гуантанамо.
Во время полета он врезался в “возвышенность”.
При этом пока местные правоохранители и представители вооруженных сил не называют причин аварии. Они изучают, что могло привести к авиакатастрофе.
Авиакатастрофа под Харьковом
25 сентября 2020 года под Чугуевом Харьковской области упал самолет Ан-26.
На борту находились 20 курсантов и семь членов экипажа. Только одному курсанту удалось выжить.
В Украине продолжается расследование причин, которые повлекли авиакатастрофу и смерть людей.
Подробнее об авиакатастрофе под Харьковом читайте на Фактах ICTV.
Источник: Cuba Debate
Фото: Diario Panorama