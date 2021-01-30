На Кубі сталася авіакатастрофа – падіння зазнав військовий вертоліт. Унаслідок надзвичайної події п’ятеро людей загинуло.

За попередньою інформацією, вертоліт летів з провінції Ольгин до Гуантанамо.

Під час польоту він врізався у “височину”.

Водночас поки місцеві правоохоронці та представники збройних сил не називають причин аварії. Вони вивчають, що могло призвести до авіакатастрофи.

Авіакатастрофа під Харковом

25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва Харківської області впав літак Ан-26.

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На борту перебувало 20 курсантів і сім членів екіпажу. Лише одному курсанту вдалося вижити.

В Україні триває розслідування причин, які призвели до авіакатастрофи та смерті людей.

Детальніше про авіакатастрофу під Харковом читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Cuba Debate

Фото: Diario Panorama