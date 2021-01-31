Смерть в Альпах: под лавинами погибли трое лыжников

На горнолыжном курорте Кюхтай в федеральной земле Тироль (Австрия) во время спуска снежная лавина накрыла 16-летнего парня.

Трагедия произошла, когда трое подростков решили съехать с трассы и покататься на открытой местности. Двум его товарищам – 14 и 15 лет – удалось выбраться.

Другой смертельный случай произошел в Тироле с 48-летним лыжником. Он попал под лавину во время восхождения на вершину.

А в Зальцбурге погиб 29-летний мужчина. Он не вернулся в определенное время, позже его тело нашли под снегом спасатели.

В начале января в итальянских Альпах на горнолыжном курорте Шнальстали во время схождения лавины погиб бывший президент банка Raiffeisen Landesbank Михаэль Грюнер вместе с женой Моникой Гампер.

Грюнер был опытным горнолыжником. В последние годы он поднимался на гималайские вершины.