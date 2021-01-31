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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Смерть в Альпах: під лавинами загинуло троє лижників

На гірськолижному курорті Кюхтай у федеральній землі Тіроль (Австрія) під час спуску сніжна лавина накрила 16-річного хлопця.

Лавина

Трагедія сталася, коли троє підлітків вирішили з’їхати з траси і покататися на відкритій місцевості. Двом його товаришам – 14 і 15 років – вдалося вибратися.

Інший смертельний випадок стався в Тіролі з 48-річним лижником. Він потрапив під лавину під час сходження на вершину.

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А в Зальцбурзі загинув 29-річний чоловік. Він не повернувся в певний час, пізніше його тіло знайшли під снігом рятувальники.

На початку січня в італійських Альпах на гірськолижному курорті Шнальсталі під час сходження лавини загинув колишній президент банку Raiffeisen Landesbank Міхаель Грюнер разом із дружиною Монікою Гампер.

Грюнер був досвідченим гірськолижником. В останні роки він піднімався на гімалайські вершини.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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