Во французских Альпах 50-летний лыжник выжил после схода лавины, пробыв под снегом два часа и 40 минут. Мужчина отделался переломом бедра.

К поискам лыжника привлекли почти 100 человек со спасательными собаками.

Однако обнаружить место нахождения смогли только с помощью специального устройства Wolfhound, которое указало на мобильный телефон пропавшего.

– Я думаю, это чудо! Шансы выжить через 20 минут после схождения лавины обычно незначительны. Над мужчиной было 2,5 м снега, но его защищало дерево. Именно это помешало лавине раздавить его. Снег окружил лыжника, но у него был воздушный “карман”, – объяснил представитель спасательной команды PGHM Александр Гретер.

Погибли из-за лавины в Альпах

В январе бывший президент банка Raiffeisen Landesbank Михаэль Грюнер вместе с женой Моникой Гампер погибли из-за лавины в Альпах.

Трагедия произошла на горнолыжном курорте Шнальстали в Италии. Пару накрыло снегом на высоте около 2,2 тыс. м.

Пострадавших освободили, но медики не смогли их спасти.

Источник: The local