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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Пытал током военных ООС: наемнику РФ сообщено о подозрении

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении боевику, который пытал украинских военных и гражданских. В 2016 году 38-летний мужчина был участником так называемого Министерства государственной безопасности.

Пытал током военных ООС: наемнику РФ сообщено о подозрении

Вместе с другими членами группировки подозреваемый похищал и пытал гражданских лиц и военных АТО/ООС в подпольной тюрьме Изоляция. Палачи удерживали людей без пищи, поражали током, избивали и заставляли работать.

Известно, что подозреваемый родился в городе Бахмут Донецкой области. В концлагере незаконного формирования он работал охранником.

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Пыточная Изоляция — фото

Изоляция — это арт-центр, который обустроили в Донецке на территории бывшего завода. В 2014 году оккупационные войска начали использовать помещения для пыток

Накануне в сети появились фото с подпольной тюрьмы Изоляция. На них видно колючую проволоку и стол для пыток.

Источник: Донецкая областная прокуратура

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