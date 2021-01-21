Служба безопасности Украины задержала украинца, который проходил службу в так называемом Министерстве государственной безопасности ЛНР. Житель Луганской области добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования.

Впоследствии он начал работать на пропускном пункте на границе Луганщины с Россией, откуда на временно оккупированных территориях завозили оружие и спецтехнику.

Мужчину задержали в Одесской области. Он раскрыл следователям СБУ важную информацию о российских силовиках, в частности данные о перемещении техники.

Сейчас ему избрана мера пресечения — содержание под стражей. Правоохранители проверяют, не причастен ли он к другим преступлениям на Донбассе. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Задержание командира “ЛНР” на Львовщине

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности разоблачили командирку боевиков “ЛНР”. Женщина воевала на Донбассе против украинского войска.

В начале войны она участвовала в захвате здания СБУ.