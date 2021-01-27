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Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция

В соцсетях появились фото застенки Изоляция в оккупированном Донецке.

Снимками поделился бывший узник Станислав Асеев.

На фото изображены тюремные камеры, стол для пыток и внутренний дворик, куда заключенных выпускали погулять на 5-7 минут.

  • Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция
  • Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция
  • Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция
  • Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция
  • Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция
  • Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция
Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция / 3 фотографии

Станислав Асеев убежден, что фото выложила сама администрация “исправительного” заведения.

— Наконец они (представители администрации тюрьмы — Ред.) Поняли, чем для них может закончиться эта “тема”.

Пользователи соцсетей были откровенно поражены фотографиями: кто-то из комментаторов заметил, что до оккупации во дворе донецкой Изоляции часто проводился литературный фестиваль.

  • Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция
  • Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция
  • Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция
  • Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция
  • Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция
  • Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция
Стол для пыток и колючая проволока: в сети появились фото концлагеря “ДНР” Изоляция / 3 фотографии

Между тем Telegram канал под названием Донецкий тракторист пообещал и дальше выкладывать фото из тюрьмы, включая данные “журнала учета посещаемости задержанных МГБ ДНР”.

— Уважаемые узники Изоляции. Я прошу не писать мне и не просить поискать вас в списках. Все кто там был, в списках есть и мы все опубликуем. Всему свое время.

Станислав Асеев в своей публикации намекнул, что в ближайшее время начальство колонии или начнут искать международные инстанции, или же ликвидирует ФСБ.

Вероятно, таким образом коллаборационисты пытаются обеспечить себе индульгенцию.

Изоляция — масштабный арт-центр, созданный в Донецке в 2010 году на территории бывшего завода изоляционных материалов.

В июне 2014 года, когда центр был захвачен сепаратистами, Изоляцию начали использовать в качестве тюрьмы.

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