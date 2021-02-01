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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Катував струмом військових ООС: найманцю РФ повідомлено про підозру

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру бойовику, який катував українських військових і цивільних. У 2016 році 38-річний чоловік був учасником так званого Міністерства державної безпеки.

Катував струмом військових ООС: найманцю РФ повідомлено про підозру

Разом з іншими членами групування підозрюваний викрадав і катував цивільних громадян і військових ООС у підпільній в’язниці Ізоляція. Кати утримували людей без їжі, уражали струмом, били та змушували працювати.

Відомо, що підозрюваний народився у місті Бахмут Донецької області. У концтаборі незаконного формування він працював охоронцем.

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Катівня Ізоляція – фото

Ізоляція – це арт-центр, що облаштували в Донецьку на території колишнього заводу. У 2014  році окупаційні війська почали використовувати приміщення для катувань

Напередодні у мережі з’явилися фото з підпільної в’язниці Ізоляція. На них видно колючі дроти та стіл для катувань.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

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