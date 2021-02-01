Підробив диплом про вищу освіту: екс-голові ДАБІ повідомили про підозру

Київська міська прокуратура повідомила про підозру та оголосила в розшук екс-керівника ДАБІ. Колишній голова Державної архітектурно-будівельної інспекції придбав фальсифікований диплом про здобуття вищої освіти.

Після цього підозрюваний використав підроблений документ, щоб отримати призначення на посаду. Прокуратура неодноразово викликала його для проведення слідчих дій, однак він не з’явився.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 3, ч. 4 ст. 358 Кримінального Кодексу України. Правопорушення викрили прокурори та співробітники Державного бюро розслідувань.

Викриття чиновників ДАБІ

У жовтні Служба безпеки України викрила чиновників ДАБІ, які незаконно видавали дозволи на будівництво. До корупційної схеми були причетні колишні та чинні посадовці та представники інших організацій.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: ДАБІ