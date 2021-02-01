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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

СБУ разоблачила украинские Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ

СБУ разоблачила жителей Харькова и Одессы, активистов так называемой русской весны, которые пытались дестабилизировать ситуацию в Украине через Telegram-каналы.

СБУ разоблачила украинские Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ

Сейчас злоумышленники базируются на территории подконтрольной России так называемой ПМР — Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

Агентурная сеть занималась разведкой на заказ спецслужб Российской Федерации. Ее создал так называемый 85-й Главный центр специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Спецслужбы привлекли украинцев к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Среди них Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, Черный квартал, Политический расклад, Нетипичное Запорожье, Тремпель Харьков, Одесский фраер, Днепр live, Николаев live, Херсон live.

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Главным менеджером агентурной сети был одессит — один из организаторов массовых беспорядков во время одесского Антимайдана. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

Мужчина общался с заказчиками, отчитывался российским кураторам о проделанной работе и согласовывал возможность размещения заказных материалов.

  • СБУ разоблачила украинские Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ
  • СБУ разоблачила украинские Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ
  • СБУ разоблачила украинские Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ
  • СБУ разоблачила украинские Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ
  • СБУ разоблачила украинские Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ
  • СБУ разоблачила украинские Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ
  • СБУ разоблачила украинские Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ
  • СБУ разоблачила украинские Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ
  • СБУ разоблачила украинские Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ
  • СБУ разоблачила украинские Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ
СБУ разоблачила украинские Telegram-каналы, которые координировали спецслужбы РФ / 5 фотографий

Стоимость размещения публикаций составляла от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тыс. грн на всеукраинских каналах.

Размещенные материалы были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране.

Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан.

В декабре прошлого года СБУ также разоблачила более 450 интернет-агитаторов, распространявших фейки о Covid-19. В частности, 40 из них координировали с РФ, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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