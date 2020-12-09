Распространяли фейки о Covid-19: СБУ разоблачила более 450 интернет-агитаторов

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность более 450 интернет-агитаторов, которые распространяли ложную информацию о коронавирусе в Украине.

Известно, что 40 из них координировали с РФ, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Поэтому их деятельность расследуется в рамках уголовных производств по ст. 109, 110 УК Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя.

Пик распространения фейков и панических настроений наблюдался в начале карантинных мер.

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В целом, за весь период распространения коронавирусной инфекции по материалам СБУ зарегистрировано 99 уголовных производств относительно преступлений и злоупотреблений во время пандемии.

Накануне СБУ разоблачила интернет-агитаторов, которые призывали к изменению границ Украины. Находясь в Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях, они распространяли в сети информацию о свержении конституционного строя.