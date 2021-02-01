СБУ викрила мешканців Харкова та Одеси, активістів так званої руської весни, які намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні через Telegram-канали.

Наразі зловмисники базуються у підконтрольній Росії так званій ПМР – Придністровській Молдовській Республіці в Тирасполі.

Агентурна мережа займалася розвідкою на замовлення спецслужб Російської Федерації. Її створив так званий 85-й Головний центр спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ.

Спецслужби залучили українців до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Серед них Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, Чорний квартал, Политический расклад, Нетипичное Запорожье, Тремпель Харьков, Одесский фраер, Днепр live, Николаев live, Херсон live.

Головним менеджером агентурної мережі був одесит – один із організаторів масових заворушень під час одеського Антимайдану. Наразі його розшукують правоохоронні органи.

Чоловік спілкувався із замовниками, звітував російським кураторам про виконану роботу та погоджував можливість розміщення замовних матеріалів.



















СБУ викрила українські Telegram-канали, які координували спецслужби РФ / 5 фотографий

Вартість розміщення публікацій становила від кількох сотень у регіональних і до 25-30 тис. грн на всеукраїнських каналах.

Розміщені матеріали були спрямовані на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в країні.

Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруженності та протестних настроїв серед громадян.

У грудні минулого року СБУ також викрила понад 450 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про Covid-19. Зокрема, 40 з них координували з РФ, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.