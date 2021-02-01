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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

СБУ викрила українські Telegram-канали, які координували спецслужби РФ

СБУ викрила мешканців Харкова та Одеси, активістів так званої руської весни, які намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні через Telegram-канали.

СБУ викрила українські Telegram-канали, які координували спецслужби РФ

Наразі зловмисники базуються у підконтрольній Росії так званій ПМР – Придністровській Молдовській Республіці в Тирасполі.

Агентурна мережа займалася розвідкою на замовлення спецслужб Російської Федерації. Її створив так званий 85-й Головний центр спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ.

Спецслужби залучили українців до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Серед них Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, Чорний квартал, Политический расклад, Нетипичное Запорожье, Тремпель Харьков, Одесский фраер, Днепр live, Николаев live, Херсон live.

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Головним менеджером агентурної мережі був одесит – один із організаторів масових заворушень під час одеського Антимайдану. Наразі його розшукують правоохоронні органи.

Чоловік спілкувався із замовниками, звітував російським кураторам про виконану роботу та погоджував можливість розміщення замовних матеріалів.

  • СБУ викрила українські Telegram-канали, які координували спецслужби РФ
  • СБУ викрила українські Telegram-канали, які координували спецслужби РФ
  • СБУ викрила українські Telegram-канали, які координували спецслужби РФ
  • СБУ викрила українські Telegram-канали, які координували спецслужби РФ
  • СБУ викрила українські Telegram-канали, які координували спецслужби РФ
  • СБУ викрила українські Telegram-канали, які координували спецслужби РФ
  • СБУ викрила українські Telegram-канали, які координували спецслужби РФ
  • СБУ викрила українські Telegram-канали, які координували спецслужби РФ
  • СБУ викрила українські Telegram-канали, які координували спецслужби РФ
  • СБУ викрила українські Telegram-канали, які координували спецслужби РФ
СБУ викрила українські Telegram-канали, які координували спецслужби РФ / 5 фотографий

Вартість розміщення публікацій становила від кількох сотень у регіональних і до 25-30 тис. грн на всеукраїнських каналах.

Розміщені матеріали були спрямовані  на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в країні.

Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруженності та протестних настроїв серед громадян.

У грудні минулого року СБУ також викрила понад 450 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про Covid-19. Зокрема, 40 з них координували з РФ, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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