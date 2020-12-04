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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Призывы к изменению границ Украины: СБУ разоблачила интернет-агитаторов

СБУ разоблачила агитаторов, которые в сети призывали к свержению конституционного строя Украины и изменению государственных границ.

Они совершали свою незаконную деятельность в Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях.

В Днепре следователи изучают причастность руководителя двух общественных объединений к размещению в соцсетях материалов с призывами к созданию “специальных территориальных общин народовластия”.

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А в Черкассах и Роменском районе Сумской области интернет-агитаторы призывали к изменению государственных границ Украины.

Фигурантам сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 109 и ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следствие продолжается.

СБУ

Разоблачение сепаратиста

Жителю Черкасс сообщили о подозрении из-за пренебрежительных высказываний о суверенитете Украины.

Он призывал соседние страны реализовывать свои права на украинской территории.

Подробнее о разоблачении сепаратиста читайте на Фактах ICTV.

Источник: СБУ

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