СБУ разоблачила агитаторов, которые в сети призывали к свержению конституционного строя Украины и изменению государственных границ.
Они совершали свою незаконную деятельность в Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях.
В Днепре следователи изучают причастность руководителя двух общественных объединений к размещению в соцсетях материалов с призывами к созданию “специальных территориальных общин народовластия”.
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А в Черкассах и Роменском районе Сумской области интернет-агитаторы призывали к изменению государственных границ Украины.
Фигурантам сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 109 и ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следствие продолжается.
Разоблачение сепаратиста
Жителю Черкасс сообщили о подозрении из-за пренебрежительных высказываний о суверенитете Украины.
Он призывал соседние страны реализовывать свои права на украинской территории.
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