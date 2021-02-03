Во Львовской области 52-летний мужчина убил свою 81-летнюю мать.
Пенсионерка заботилась о сыне: покупала ему продукты, готовила, стирала его вещи. Но год назад получила травму, после чего не смогла ходить.
Но сын не хотел заботиться о матери. Он кричал на нее и бил. Во время очередного конфликта он забил мать до смерти.
Мужчина душил мать и обливал ее холодной водой. Женщина умирала в течение двух дней.
Лишь после ее смерти сын обратился за помощью.
Правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине грозит тюрьма.
Сын убил мать
В феврале в Днепре произошел подобный случай.
36-летний мужчина жестоко расправился над своей матерью. Он бил ее ногами и палкой.
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