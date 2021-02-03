Во Львовской области 52-летний мужчина убил свою 81-летнюю мать.

Пенсионерка заботилась о сыне: покупала ему продукты, готовила, стирала его вещи. Но год назад получила травму, после чего не смогла ходить.

Но сын не хотел заботиться о матери. Он кричал на нее и бил. Во время очередного конфликта он забил мать до смерти.

Мужчина душил мать и обливал ее холодной водой. Женщина умирала в течение двух дней.

Лишь после ее смерти сын обратился за помощью.

Правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине грозит тюрьма.

Сын убил мать

В феврале в Днепре произошел подобный случай.

36-летний мужчина жестоко расправился над своей матерью. Он бил ее ногами и палкой.

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