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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Душил и обливал холодной водой: во Львовской области сын жестоко убил мать

Во Львовской области 52-летний мужчина убил свою 81-летнюю мать.

Душил и обливал холодной водой: во Львовской области сын жестоко убил мать

Пенсионерка заботилась о сыне: покупала ему продукты, готовила, стирала его вещи. Но год назад получила травму, после чего не смогла ходить.

Но сын не хотел заботиться о матери. Он кричал на нее и бил. Во время очередного конфликта он забил мать до смерти.

Мужчина душил мать и обливал ее холодной водой. Женщина умирала в течение двух дней.

Лишь после ее смерти сын обратился за помощью.

Правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине грозит тюрьма.

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Сын убил мать

В феврале в Днепре произошел подобный случай.

36-летний мужчина жестоко расправился над своей матерью. Он бил ее ногами и палкой.

Подробнее об убийстве в Днепре читайте на Фактах ICTV.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Depositphotos

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