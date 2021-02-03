У Львівській області 52-річний чоловік вбив власну 81-річну матір.

Пенсіонерка піклувалася про сина: купувала йому харчі, готувала, прала його речі. Але рік тому травмувалася, після чого не змогла ходити.

Натомість син не хотів піклуватися про матір. Він кричав на неї і бив. Під час чергового конфлікту він забив матір до смерті.

Чоловік душив матір та обливав її холодною водою. Жінка помирала протягом двох днів.

Лише після її смерті син звернувся за допомогою.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує в’язниця.

Син вбив матір

У лютому у Дніпрі стався подібний випадок.

36-річний чоловік жорстоко розправився над своєю матір’ю. Він бив матір ногами і палицею.

Детальніше про вбивство у Дніпрі читайте на Фактах ICTV.