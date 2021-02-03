PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Душив та обливав холодною водою: у Львівській області син жорстоко вбив матір

У Львівській області 52-річний чоловік вбив власну 81-річну матір.

Душив та обливав холодною водою: у Львівській області син жорстоко вбив матір

Пенсіонерка піклувалася про сина: купувала йому харчі, готувала, прала його речі. Але рік тому травмувалася, після чого не змогла ходити.

Натомість син не хотів піклуватися про матір. Він кричав на неї і бив. Під час чергового конфлікту він забив матір до смерті.

Чоловік душив матір та обливав її холодною водою. Жінка помирала протягом двох днів.

Лише після її смерті син звернувся за допомогою.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує в’язниця.

Читайте
Поки за дверима перебував 8-річний син: у Києві чоловік зарізав колишню дружину

Син вбив матір

У лютому у Дніпрі стався подібний випадок.

36-річний чоловік жорстоко розправився над своєю матір’ю. Він бив матір ногами і палицею.

Детальніше про вбивство у Дніпрі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка