В Днепре полиция задержала 36-летнего мужчину, который жестоко расправился над своей матерью.

Тело 53-летней женщины с многочисленными травмами обнаружили в одном из домов Амур-Нижнеднепровский района.

Следствие установило, что сын долгое время издевался над матерью, после чего нанес десятки ударов ногами и деревянной палкой.

Экспертиза показала, что женщина скончалась на месте.

На причастность 36-летнего мужчину указала немецкая овчарка следователей во время выборки подозреваемых. За что убил родную мать, мужчина так и не признался.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленнику грозит заключение сроком до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.

Нападение на пенсионерку в Днепре

Несколько недель назад в Днепре местный наркоман с ножом напал на консьержку одного из домов города.

Следствие установило, что сначала он душил, а затем начал резать 76-летнюю бабушку кухонным ножом.

Выяснилось, что мужчине не хватало денег на наркотики: силой он забрал у окровавленной женщины 70 гривен.

В полиции заверили, что за жестокий разбой мужчине грозит до семи лет тюрьмы.