Пока за дверью находился 8-летний сын: в Киеве мужчина зарезал бывшую жену

В подъезде киевской многоэтажки мужчина перерезал горло бывшей жене. Тело женщины первым нашел ее отец.

Преступник самостоятельно признался правоохранителям в преступлении и указал, где его искать.

— К женщине пришел ее бывший муж, который пригласил на разговор на лестницу. Во время разговора произошел конфликт, в результате которого последний достал из кармана нож и нанес телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — рассказал руководитель отделения Деснянского управления полиции Киева Игорь Мордусенко.

Сестра жертвы убеждена, что Игорь перерезал горло Людмиле не спонтанно. Оказалось, что экс-супруг постоянно угрожал жертве

Супруги разошлись еще десять лет назад. Людмила, вместе с их сыном, осталась в квартире родителей.

Более того, за неделю до убийства мать Людмилы вытащила Игоря с того света. Он решил совершить самоубийство через повешение возле квартиры, где жила его бывшая.

Именно мать жертвы оказала первую помощь и спасла убийцу.

Убийство в Одессе

В селе Виноградовка Одесской области нашли застреленными 60-летнего мужчину и его 53-летнюю жену — его у открытой калитки, ее в доме.

Полиция установила, что женщина погибла первой, а хозяин был с оружием в руках.