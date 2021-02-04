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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На Черниговщине тигр загрыз рабочего зоопарка

В Менском зоопарке в Черниговской области тигр смертельно укусил сотрудника.

На Черниговщине тигр загрыз рабочего зоопарка

— Работник зоопарка 1973 года собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков, — рассказали в ГУ НП в Черниговской области.

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Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины.

Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Швейцарии тигрица загрызла работницу зоопарка

Подобный случай в прошлом году произошел в городе Цюрих (Швейцария). Тигрица напала на сотрудницу зоопарка внутри вольера.

Тигрица ранила женщину в шею и загрызла ее на глазах у посетителей, среди которых был ребенок.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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