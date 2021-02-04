На Черниговщине тигр загрыз рабочего зоопарка

В Менском зоопарке в Черниговской области тигр смертельно укусил сотрудника.

— Работник зоопарка 1973 года собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков, — рассказали в ГУ НП в Черниговской области.

Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины.

Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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