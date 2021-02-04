На Черниговщине тигр загрыз рабочего зоопарка

В Менском зоопарке в Черниговской области тигр смертельно укусил сотрудника.
— Работник зоопарка 1973 года собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков, — рассказали в ГУ НП в Черниговской области.
Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины.
Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В Швейцарии тигрица загрызла работницу зоопарка
Подобный случай в прошлом году произошел в городе Цюрих (Швейцария). Тигрица напала на сотрудницу зоопарка внутри вольера.
Тигрица ранила женщину в шею и загрызла ее на глазах у посетителей, среди которых был ребенок.