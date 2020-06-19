В России на юге Сахалина в Холмском районе медведь напал на пенсионерку на дачном участке. Женщина скончалась от полученных травм.

Чрезвычайная ситуация произошла на территории садоводческого некоммерческого товарищества Железнодорожник. Медведь напал на пенсионерку и поволок ее в лес.

Соседи, услышав крики, выбежали и попытались спасти женщину, но зверь начал бросаться на людей.

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В Сахалинской области в 2020 году это уже второй случай нападения медведя на человека. 8 июня хищник напал на геодезиста в Смирныховском районе в центральной части Сахалина. Мужчина также скончался.

А вот украинцы часто страдают от нападения других животных. Так, в Харьковской области собака напала на 4-летнего ребенка. Бабушка оставила внука во дворе на несколько минут.

В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. От полученных повреждений мальчик погиб.