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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Чернігівщині тигр загриз робітника зоопарку

У Менському зоопарку у Чернігівській області тигр смертельно укусив співробітника.

На Чернігівщині тигр загриз робітника зоопарку

– Працівник зоопарку 1973 року народження збирався годувати тварину. У цей момент тигр напав на чоловіка. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події до приїзду медиків, – розповіли у ГУ НП у Чернігівській області.

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Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 272 КК України.

Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У Швейцарії тигриця загризла працівницю зоопарку

Минулого року подібний випадок стався у  місті Цюрих (Швейцарія). Тигриця напала на працівницю зоопарку всередині вольєра.

Тигриця поранила жінку в шию і загризла її на очах у відвідувачів, серед яких була дитина.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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