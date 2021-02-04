На Чернігівщині тигр загриз робітника зоопарку

У Менському зоопарку у Чернігівській області тигр смертельно укусив співробітника.

– Працівник зоопарку 1973 року народження збирався годувати тварину. У цей момент тигр напав на чоловіка. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події до приїзду медиків, – розповіли у ГУ НП у Чернігівській області.

Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 272 КК України.

Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У Швейцарії тигриця загризла працівницю зоопарку