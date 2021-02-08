На севере Нигерии неизвестные вооруженные лица напали на две деревни, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек, также многие получили ранения.

Об этом сообщил комиссар по внутренней безопасности и внутренних дел штата Сэмюэл Аруван.

Согласно заявлению, 6 февраля боевики напали на село Кутемеши в районе Бирнин-Гвари и село Куджени в районе Каджуру.

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14 человек убили после нападения на деревню Кутемеши, еще пять — во втором селе. Многих жителей двух сел доставили в больницу с ранениями.

Преступники также сожгли много домов и разграбили имущество местных жителей.

После нападения губернатор штата Кадуна Насир Эль-Руфаи поручил органам государственной безопасности активизировать операции против “вооруженных бандитов”, которые совершили нападения, и наказать их в соответствии с законом.

В конце октября 2020 в Нигерия во время протеста военные открыли огонь по митингующим.

Протесты в городе начались из-за расформирования полицейского подразделения — специального отряда по борьбе с разбоями.

Власти заявили, что проведут расследование стрельбы.

Источник: Синьхуа