На півночі Нігерії невідомі озброєні особи напали на два села, внаслідок чого загинуло щонайменше 19 людей, також багато хто отримав поранення.
Про це повідомив комісар з внутрішньої безпеки і внутрішніх справ штату Семюел Аруван.
Згідно із заявою, 6 лютого бойовики здійснили напад на село Кутемеші в районі Бірнін-Гварі і село Куджені в районі Каджуру.
14 людей вбили після нападу на село Кутемеші, ще п’ять – у другому селі. Багатьох жителів двох сіл доставили до лікарні з пораненнями.
Злочинці також спалили багато будинків і розграбували майно місцевих жителів.
Після нападу губернатор штату Кадуна Насір Ель-Руфаі доручив органам державної безпеки активізувати операції проти “озброєних бандитів”, які вчинили напади, і покарати їх відповідно до закону.
Наприкінці жовтня 2020 року у Нігерія під час протесту військові відкрили вогонь по мітингувальниках.
Протести у місті почалися через розформування поліцейського підрозділу – Спеціального загону з боротьби з розбоями.
Влада заявила, що проведе розслідування стрілянини.
Джерело: Сіньхуа