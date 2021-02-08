На півночі Нігерії невідомі озброєні особи напали на два села, внаслідок чого загинуло щонайменше 19 людей, також багато хто отримав поранення.

Про це повідомив комісар з внутрішньої безпеки і внутрішніх справ штату Семюел Аруван.

Згідно із заявою, 6 лютого бойовики здійснили напад на село Кутемеші в районі Бірнін-Гварі і село Куджені в районі Каджуру.

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14 людей вбили після нападу на село Кутемеші, ще п’ять – у другому селі. Багатьох жителів двох сіл доставили до лікарні з пораненнями.

Злочинці також спалили багато будинків і розграбували майно місцевих жителів.

Після нападу губернатор штату Кадуна Насір Ель-Руфаі доручив органам державної безпеки активізувати операції проти “озброєних бандитів”, які вчинили напади, і покарати їх відповідно до закону.

Наприкінці жовтня 2020 року у Нігерія під час протесту військові відкрили вогонь по мітингувальниках.

Протести у місті почалися через розформування поліцейського підрозділу – Спеціального загону з боротьби з розбоями.

Влада заявила, що проведе розслідування стрілянини.

Джерело: Сіньхуа