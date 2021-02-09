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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Кровь капала на снег: на Полтавщине сын порезал мать и повесился

В Степном Полтавской области люди, которые утром шли на работу, увидели на обочине 74-летнюю женщину, которая лежала на снегу, истекая кровью.

ніж в руці

Кровавую рану на груди пенсионерка прикрывала полотенцем.

Односельчане вызвали скорую. Она выжила только потому, что лезвие ножа попало в ребро. А убить ее пытался 48-летний сын, который покончил с собой.

Его тело с петлей на шее нашли в доме за входной дверью.

Полицейским потерпевшая рассказала, что между ними возникла ссора, во время которой сын пытался ее убить — ударил ножом в грудь.

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Мужчина был уверен, что мать мертва. Он написал предсмертную записку и повесился. Свой поступок объяснил тем, что якобы лишил ее страданий из-за проблем со здоровьем.

Люди в селе говорят, что мужчина имел проблемы с психикой и давно угрожал убить мать.

Сейчас за женщиной приглядывает ее дочь. Она не готова говорить о трагедии. Сказала только, что раньше ее брат был вполне здоровым. Но в армии его сильно избили, с тех пор страдал из-за психических расстройств.

 

Во Львовской области 52-летний мужчина убил 81-летнюю мать. Женщина всю жизнь заботилась о сыне, но год назад получила травму, после которой не смогла ходить.

Она стала для него обузой. Сын не хотел заботиться о матери, кричал на нее и бил, а во время очередного конфликта просто забил до смерти.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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